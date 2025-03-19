كالاس: الوضع في غزة "غير مقبول"

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الأربعاء أنها أبلغت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن الوضع في غزة "غير مقبول".



وقالت في تصريحات لصحفيين في بروكسل: "تحدثت أمس أيضًا مع وزير الخارجية ساعر... ما الذي يحدث، ولماذا تفعلون هذا؟ وأعني أيضًا أننا نقلنا رسالة مفادها أن هذا غير مقبول".