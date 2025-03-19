برلين: الضربات الإسرائيلية على غزة تبدد الآمال بالسلام

أفادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأربعاء بأن الغارات الإسرائيلية على غزة "تبدد الآمال الملموسة للعديد من الإسرائيليين والفلسطينيين بوضع حد لمعاناة جميع الأطراف".وفي تصريحات أدلت بها قبيل بدء زيارتها إلى لبنان، دعت "جميع أطراف النزاع إلى إظهار ضبط النفس واحترام القانون الإنساني والعودة إلى المحادثات" بعد سقوط مئات القتلى بضربات إسرائيلية على غزة.