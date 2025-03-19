وزير الداخلية الفرنسي: لا نريد الحرب مع الجزائر

أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أن باريس "لا تريد الحرب مع الجزائر"، متهما الأخيرة بأنها "هي من تهاجمنا"، وذلك تعليقا على رفض الجزائر لقائمة من رعاياها تريد بلاده ترحيلهم.



وقال ريتايو في تصريحات لإذاعة سود راديو: "نحن لسنا عدائيين، لا نريد الحرب مع الجزائر. الجزائر هي من تهاجمنا"، داعيا الى اعتماد "ردّ متدرج" حيال الجزائر في خضم أزمة دبلوماسية حادة بين الطرفين.