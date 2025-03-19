العراق يضبط سفينة يشتبه بأنها تهرب وقودا في الخليج

أعلنت القوات البحرية العراقية في بيان، أنها ضبطت سفينة مجهولة الهوية في المياه الإقليمية العراقية بالخليج يشتبه في تهريبها للوقود.



وذكرت البحرية في بيان أصدرته في وقت متأخر الثلاثاء، أن زورق دورية اعترض السفينة أمس بعد تلقي معلومات استخباراتية عما يشتبه في أنه "أعمال غير قانونية في مياهنا الإقليمية".



وكشفت أن السفينة كان على متنها قبطان إيراني وطاقم من ثمانية هنود وعراقيين اثنين.



وأفادت البحرية بأنها سحبت السفينة إلى مرسى قاعدة أم قصر البحرية لمزيد من التحقيقات، وسلمت الطاقم إلى الشرطة المحلية.