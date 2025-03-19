وثيقة: ألمانيا ستقدم دعمًا عسكريًا لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار

أظهرت مسودة وثيقة من وزارة المالية الألمانية اطلعت عليها رويترز أن الحكومة تعتزم تقديم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار) لأوكرانيا، وأن الوزير يورج كوكيس أبلغ لجنة الميزانية في البرلمان بهذه الخطوة.وتعد الخطوة انفراجة بعد عرقلة المستشار أولاف شولتس في السابق المساعدات الإضافية، وإصراره على تيسير قواعد الاقتراض كشرط مسبق.وصوت البرلمان أمس الثلاثاء على إصلاح جذري للقواعد المالية.(الدولار = 0.9173 يورو)