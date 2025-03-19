الأمم المتحدة: 40 مفقودًا بغرق مركب في المتوسط والعثور على ست جثث

فقد 40 مهاجرا وعثر على ست جثث بعد غرق مركب في المتوسط، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء، في وقت ذكرت وسائل إعلام إيطالية بأن الحادثة وقعت قبالة جزيرة لامبيدوسا.



وأشارت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين كيارا كاردوليتي على منصة "إكس" إلى أنه "ما زال هناك العديد من القتلى جراء حادث غرق جديد في المتوسط"، موضحةً أن القارب المطاطي غادر تونس الاثنين وعلى متنه 56 شخصًا.



وقالت: "بعد إبحاره عدة ساعات، بدأ الهواء ينفد من القارب وبدأت المياه تدخل إليه. تم العثور على ست جثث. هناك 40 مفقودًا".



وقد أنقذ عناصر خفر السواحل والشرطة المالية الإيطالية عشرة أشخاص هم ستة رجال وأربع نساء، بحسب تقارير إعلامية إيطالية.



وأفاد الأشخاص الذين تم إنقاذهم بأن 56 شخصًا كانوا على متن القارب عندما أبحر، لكن لم يعثر إلا على جثث ستة رجال في المنطقة، بحسب تقارير إعلامية.



ولفت ناجون إلى أن بعض المفقودين سقطوا في البحر الهائج، بحسب وكالة "أيه جي آي" الإخبارية.



ويتحدر المهاجرون من ساحل العاج ومالي وغامبيا والكاميرون.