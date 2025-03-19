روسيا تتهم أوكرانيا بالسعي إلى "إخراج" اتفاق بوتين وترامب "عن مساره"

اتّهمت موسكو كييف بمحاولة "إخراج" الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب بوقف الضربات على منشآت الطاقة "عن مسارها" بعد هجوم أوكراني "متعمّد" استهدف خزانا للنفط في جنوب روسيا.



وقالت وزارة الدفاع الروسية: "من الواضح تماما أن هذا استفزاز آخر معد بشكل خاص من قبل نظام كييف يهدف إلى إخراج مبادرات السلام التي طرحها الرئيس الأميركي عن مسارها".