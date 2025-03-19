زيلينسكي يدعو واشنطن الى الإشراف على تطبيق الهدنة الروسية الأوكرانية المتعلقة بالطاقة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة إلى مراقبة الهدنة الجزئية بين روسيا وأوكرانيا المرتبطة بمنشآت الطاقة بعدما وافقت موسكو على وقف موقت للهجمات على مواقع الطاقة الأوكرانية.



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في هلنسكي: "يتعيّن أن تكون الولايات المتحدة الكيان الرئيسي الذي يضبط" لتنفيذ الاتفاق.