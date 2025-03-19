ماكرون خلال مؤتمر مع العاهل الأردني: يجب استئناف المفاوضات بشأن الأزمة في غزة

رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن من الضروري استئناف المفاوضات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن الأزمة في غزة.



وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في باريس: "ليس هناك حل عسكري في غزة".



من جهته، دعا العاهل الأردني إلى عودة إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى وقف إطلاق النار في غزة واستئناف تدفق المساعدات إلى القطاع.



واعتبر أن "استئناف إسرائيل هجماتها على غزة خطوة بالغة الخطورة تُفاقم من الوضع الإنساني المتردي بالفعل".