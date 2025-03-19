وزارة الصحة في غزة: وفاة أجنبي يعمل مع الأمم المتحدة متأثرا بجروحه جراء غارة إسرائيلية

أفادت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة، بوفاة أجنبي يعمل مع الأمم المتحدة متأثرا بجروح أصيب بها، الى جانب خمسة أجانب آخرين، إثر غارة جوية إسرائيلية في دير البلح وسط القطاع.



وقالت الوزارة في بيان: "حالة وفاة و5 إصابات بليغة من الطواقم الأجنبية العاملة في المؤسسات الأممية هي حصيلة ما وصل لمستشفى شهداء الأقصى (في دير البلح) نتيجة قصف مقرهم من قبل الاحتلال في المحافظة الوسطى".