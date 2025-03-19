تعديل قانون "العفاف والحجاب"‏... إيران تلغي "شرطة الآداب"

أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف، تعديل قانون "العفاف والحجاب".



وأوضح أن القانون الجديد ينص على الإلغاء الكامل لدوريات الارشاد وشرطة الآداب.