الجيش الإسرائيلي ينفي "مهاجمة" مبنى للأمم المتحدة في قطاع غزة

نفى الجيش الإسرائيلي أن يكون قد "هاجم" مبنى تابعا للأمم المتحدة في دير البلح وسط غزة، بعدما أعلنت وزارة الصحة في القطاع مقتل أجنبي وإصابة خمسة أجانب آخرين يعملون مع المنظمة الدولية جراء ضربة إسرائيلية.



وقال الجيش في بيان مقتضب إنه "خلافا للتقارير، لم يهاجم مجمعا للأمم المتحدة في منطقة دير البلح في قطاع غزة".



الى ذلك، أكد متحدث عسكري لوكالة فرانس برس أنه لم يكن للجيش "أي نشاط عملياتي" في المكان.