شركة شحن: توقف حركة السفن في مضيق البوسفور بعد عطل في محرك سفينة

أعلنت شركة تريبيكا للشحن أن حركة السفن توقفت في مضيق البوسفور التركي بعد تعطل محرك سفينة شحن في أثناء عبورها المضيق باتجاه الشمال.



وقالت تريبيكا إن محرك سفينة الشحن بيرس التي ترفع علم فانواتو تعرض لعطل قرب منطقة كوزغونجوك، وأنه تم إرسال سفينة مساعدة إلى موقع الحادث.