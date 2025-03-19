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مصدر أممي: مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في غارة على غزة
أخبار دولية
2025-03-19 | 09:47
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مصدر أممي: مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في غارة على غزة
قتل اثنين من موظفي الامم المتحدة في غارة استهدفت مبنى تابعا للمنظمة الدولية في دير البلح في وسط قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر أممي وكالة فرانس برس.
وقال المصدر إن القتيلين كانا يعملان في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام.
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