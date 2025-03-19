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تبادل روسيّ أوكرانيّ للأسرى

أخبار دولية
2025-03-19 | 10:56
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تبادل روسيّ أوكرانيّ للأسرى
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تبادل روسيّ أوكرانيّ للأسرى

أجرت روسيا تبادلًا للأسرى مع أوكرانيا، وفق ما أكّدت وزارة الدفاع الروسية.

 

وأوضحت الوزارة أنّه جرى وضع لمسات التبادل النهائية، خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب والرئيس فلاديمير بوتين.

 

وقالت إنّه جرى تبادل 175 جنديًا أوكرانيًا في مقابل 175 جنديًا روسيًا.

 

وسلّمت موسكو 22 أسيرًا أوكرانيًا آخرين مصابين بجروح خطيرة ويحتاجون لرعاية طبية عاجلة، فيما وصفته بأنه بادرة حسن نية.

 

ولفتت وزارة الدفاع إلى أنّ الإمارات توسطت في اتفاق التبادل.

 

كما لفتت إلى أنّ الجنود الروس، الذين أُطلقوا في الاتفاق موجودون في روسيا البيضاء في انتظار العبور إلى روسيا.

 

وأكّد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، من جهته، إجراء تبادل لأسرى الحرب مع روسيا.

 

وكتب زيلينسكي على منصة التواصل إكس أنّ "واحدة من أكبر" عمليات التبادل تمت.

 

وقال إنّ 175 أسيرًا أُعيدوا من روسيا، إضافة إلى 22 أعيدوا "عبر إجراءات غير التبادل".

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