وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر "تحذيرا أخيرا" لسكان غزة لإعادة الرهائن والتخلص من حماس

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "تحذيرا أخيرا" لسكان غزة، قائلا في بيان مصور إنه يتعين عليهم اتباع نصيحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"إعادة المخطوفين" الإسرائيليين و"التخلص من حماس".



وأضاف كاتس: "خذوا بنصيحة رئيس الولايات المتحدة. أعيدوا المخطوفين وتخلّصوا من حماس، والخيارات الأخرى ستفتح أمامكم، بما في ذلك إمكان المغادرة إلى أماكن أخرى في العالم لمن يرغب في ذلك".