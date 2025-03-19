الجيش الإسرائيلي: أطلقنا "عملية برية محددة" في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق "عملية برية محددة" في قطاع غزة، بعد سلسلة من الغارات الجوية على نطاق غير مسبوق منذ بدء وقف إطلاق النار في كانون الثاني.وقال الجيش في بيان إن قواته "بدأت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة عملية برية محددة ودقيقة في وسط قطاع غزة وجنوبه بهدف توسيع منطقة التأمين وخلق منطقة عازلة بين شمال القطاع وجنوبه".وأكد أن قواته "سيطرت ووسعت سيطرتها على وسط محور نتساريم".