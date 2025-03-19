الدفاع المدني في غزة: استشهاد 436 شخصا على الأقل منذ استئناف الضربات الاسرائيلية

أفاد الدفاع المدني في غزة بأن ما لا يقل عن 436 شخصا استشهدوا منذ استئناف إسرائيل ضرباتها المكثفة على القطاع المدمر.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس: "نقل الدفاع المدني ما لا يقل عن 436 شهيدا منذ استئناف عدوان الاحتلال وحربه منذ فجر أمس".

وأكد زاهر الوحيدي مدير قسم المعلومات في وزارة الصحة في غزة هذه الحصيلة.