حماس تتهم إسرائيل بالسعي إلى "ترهيب المدنيين" إثر مقتل موظف أممي في غزة

اتهمت حركة حماس إسرائيل بـ"ترهيب المدنيين وعمال الإغاثة في غزة"، بعدما أفادت إحدى وكالات الأمم المتحدة بمقتل أحد موظفيها في انفجار وقع في دير البلح بوسط القطاع الأربعاء، ونفت إسرائيل مسؤوليتها عنه.



وقالت حماس في بيان إن "هذه الجريمة لا تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني فحسب، بل تأتي في سياق سياسة الاحتلال الممنهجة لاستهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي، بهدف إرهابهم وثنيهم عن أداء واجبهم الإنساني تجاه شعبنا، وتعميق الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة".