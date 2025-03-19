البيت الابيض: ترامب سيساعد زيلينسكي في الحصول على مزيد من الدفاعات الجوية من أوروبا

أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت بأن الولايات المتحدة ستساعد أوكرانيا في حيازة مزيد من أنظمة الدفاع الجوي، بعد بضع ساعات من مكالمة هاتفية بين دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وقالت ليفيت إن "الرئيس زيلينسكي طلب أنظمة دفاع جوي والرئيس ترامب وافق على العمل معه لرؤية ما هو متوافر وخصوصا في أوروبا"، مضيفة أن "تقاسم المعلومات الاستخباراتية العسكرية للدفاع عن أوكرانيا سيستمر".

الى ذلك، أعلن البيت الأبيض أن ترامب طرح إمكان استحواذ الولايات المتحدة على محطات الطاقة الأوكرانية، وذلك في ظل استمرار الجهود لإنهاء الحرب مع روسيا.وقالت ليفيت إن "الملكية الأميركية لتلك المحطات ستكون أفضل حماية لهذه البنية التحتية ودعما لبنية الطاقة الأوكرانية".