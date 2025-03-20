الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض فجر الخميس، صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يخترق أجواء اسرائيل، في حين قال الحوثيون إنّهم استهدفوا مطار بن غوريون الدولي.



وقال المتحدّث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على "إكس"، إنّ "سلاح الجو اعترض قبل قليل الصاروخ الذي أطلق من اليمن قبل اختراقه الأجواء الاسرائيلية".



من جهتهم، أعلن الحوثيون في بيان أنهم استهدفوا مطار بن غوريون بـ"صاروخ باليستي فرط صوتي"، لافتين الى أن "القوات المسلحة صعدت من عمليات استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر منها حاملة الطائرات +يو أس أس هاري ترومان+".