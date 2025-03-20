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روسيا: اعترضنا 132 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل
أخبار دولية
2025-03-20 | 02:15
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روسيا: اعترضنا 132 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل
أعلنت روسيا أنّ دفاعاتها الجوية أسقطت ليل الأربعاء - الخميس 132 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضيها.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إنّ الدفاعات الجوية اعترضت 54 طائرة مسيّرة فوق منطقة ساراتوف التي تبعد نحو 700 كلم شرق موسكو و40 طائرة أخرى فوق فورونيج.
أخبار دولية
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