الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ماكرون: إيران أطلقت الفرنسي أوليفييه غروندو المحتجز منذ 2022

أخبار دولية
2025-03-20 | 02:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ماكرون: إيران أطلقت الفرنسي أوليفييه غروندو المحتجز منذ 2022
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ماكرون: إيران أطلقت الفرنسي أوليفييه غروندو المحتجز منذ 2022

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن السلطات الإيرانية أطلقت المواطن الفرنسي أوليفييه غروندو الذي تحتجزه منذ تشرين الأول 2022 بتهمة "التجسس"، وقد عاد إلى فرنسا.
     
وكتب ماكرون على "إكس": غروندو (34 عاما) "حر وبين أحبائه"، مضيفا أن الجهود "لن تضعف" لضمان إطلاق مواطنَين فرنسيَين آخرَين ما زالا محتجزين في إيران.

أخبار دولية

إيران

أطلقت

الفرنسي

أوليفييه

غروندو

المحتجز

LBCI التالي
قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة
روسيا: اعترضنا 132 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-01-07

وزير خارجية فرنسا: وضع الرعايا الفرنسيين المحتجزين في إيران يتدهور

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-03

الشرطة الفرنسية: انتهاء عملية احتجاز الرهائن في سجن آرل الفرنسي بتسليم المحتجز نفسه

LBCI
أخبار دولية
2025-01-03

انتهاء عملية احتجاز الرهائن في سجن آرل الفرنسي بتسليم المحتجز نفسه

LBCI
أخبار دولية
2025-02-03

طهران تدين تصريحات ماكرون المتعلقة باحتجاز فرنسيين في ايران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:02

السلطات الصحية: استشهاد 37 فلسطينيا على الأقل في ضربات إسرائيلية على غزة

LBCI
أخبار دولية
02:45

التلفزيون الرسمي: الجيش السوداني يقترب من السيطرة على القصر الرئاسي من قوات الدعم السريع

LBCI
أخبار دولية
02:42

إدارة ترامب ترخّص لمشروع بناء محطة جديدة لتصدير الغاز الطبيعي

LBCI
أخبار دولية
02:38

زيلينسكي ناقش مع ترامب سيطرة واشنطن على محطة زابوريجيا النووية المحتلة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-03-17

رئيس الجمهورية اتصل بوزير الخارجية يوسف رجي الموجود في بروكسل وطلب منه التواصل مع الوفد السوري المُشارك في "المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا" للعمل على معالجة المشكلة القائمة بأسرع وقت بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع

LBCI
أخبار دولية
2025-02-18

ساعر: إسرائيل ستبدأ المفاوضات في شأن المرحلة الثانية

LBCI
اقتصاد
2025-03-17

وزير الإقتصاد إلتقى ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-26

طاولة مستديرة في جامعة الروح القدس حول حماية التراث اللبناني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:00

شح المياه يؤثر على معامل الطاقة الكهرومائية والنتيجة: "لا مي ولا كهرباء"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

الجيش الاسرائيلي يوسع عدوانه على غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

الأجواء الرمضانية والجوائز في برنامج أكرم من مين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

رائدا فضاء عاد إلى الأرض بعد 9 أشهر في الفضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

أمر تنفيذي من ترامب بوقف أعمال مجموعة من وسائل الاعلام الممولة من الحكومة الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

التحول الرقمي في لبنان... من الوعود المتكررة إلى اختبار التنفيذ الفعلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

غزة في مواجهة آلة الحرب مجدداً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

الجيش اللبناني يحرر بلدة حوش السيد علي... منازل ومحلات مسروقة ومحروقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

بعد أحداث حوش السيد علي... الترسيم مع سوريا إلى الواجهة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:13

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تذكر بتاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي

LBCI
أخبار لبنان
09:12

وزيرة التربية ارسلت الى الحكومة مشروع إلغاء الشهادة المتوسطة...

LBCI
حال الطقس
01:05

حرارة باردة جدا وثلوج على هذا الارتفاع...

LBCI
أخبار لبنان
11:17

عطلة المدارس في عيد الفطر وعيد بشارة السيدة العذراء

LBCI
أخبار لبنان
03:49

بعد حادثة تجمع المياه في سن الفيل... "الأشغال" تردّ على التساؤلات

LBCI
أخبار لبنان
16:52

المبعوث الاميركيّ للشرق الاوسط: لبنان دولة مستقلة تتخذ قراراتها بنفسها ونثق بقيادة الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام

LBCI
أمن وقضاء
11:58

ملابسات جريمة القتل في عين زحلتا تتكشف...

LBCI
أمن وقضاء
04:22

قوى الأمن: تدابير سير داخل نفق الـ"كوستا برافا" إعتبارًا من مساء اليوم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More