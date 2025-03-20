ماكرون: إيران أطلقت الفرنسي أوليفييه غروندو المحتجز منذ 2022

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن السلطات الإيرانية أطلقت المواطن الفرنسي أوليفييه غروندو الذي تحتجزه منذ تشرين الأول 2022 بتهمة "التجسس"، وقد عاد إلى فرنسا.



وكتب ماكرون على "إكس": غروندو (34 عاما) "حر وبين أحبائه"، مضيفا أن الجهود "لن تضعف" لضمان إطلاق مواطنَين فرنسيَين آخرَين ما زالا محتجزين في إيران.