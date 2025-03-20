زيلينسكي ناقش مع ترامب سيطرة واشنطن على محطة زابوريجيا النووية المحتلة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه ناقش مع نظيره الأميركي دونالد ترامب هاتفيا احتمال سيطرة الولايات المتحدة على محطة نووية أوكرانية واحدة، هي محطة زابوريجيا التي تحتلها روسيا، وليس محطات عدة كما أشارت واشنطن في وقت سابق.



وأتت تصريحات زيلينسكي في خلال مؤتمر عبر الفيديو من فنلندا، عقب مكالمته مع نظيره الأميركي دونالد ترامب الذي شهدت العلاقات معه اضطرابات في الأسابيع الأخيرة.



وبحسب واشنطن، اقترح ترامب في خلال هذه المحادثة أن "تستحوذ" الولايات المتحدة على محطات الطاقة النووية الأوكرانية.



وعندما سُئل عن هذا الأمر، لم يؤكده زيلينسكي إلا جزئيا.



وقال الرئيس الأوكراني الذي يجري زيارة إلى فنلندا، "تحدثنا فقط عن محطة طاقة واحدة، وهي تحت الاحتلال الروسي" في إشارة إلى زابوريجيا.