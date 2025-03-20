إدارة ترامب ترخّص لمشروع بناء محطة جديدة لتصدير الغاز الطبيعي

منحت الحكومة الأميركية ترخيصا لبناء محطة جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في ولاية لويزيانا، في خامس مشروع من نوعه توافق عليه منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ورفعه لواء تعزيز صناعة النفط.



ووافقت وزارة الطاقة على "فينتشر غلوبل سي بي 2"، مشروع بناء محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في مقاطعة كاميرون بولاية لويزيانا، في خطوة لقيت ترحيبا من جانب قطاع النفط وانتقادات حادة من جانب دعاة حماية البيئة.



وتزامن الإعلان عن هذا الترخيص، مع اجتماع عقده رؤساء شركات النفط الأميركية العملاقة مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.



وقال وزير الطاقة كريس رايت: "نريد أن نوفّر طاقة موثوقا بها وبأسعار معقولة وآمنة للأميركيين وحلفائنا في سائر أنحاء العالم".