التلفزيون الرسمي: الجيش السوداني يقترب من السيطرة على القصر الرئاسي من قوات الدعم السريع

أعلن تلفزيون السودان، أن الجيش السوداني يقترب من السيطرة على القصر الرئاسي في الخرطوم من قوات الدعم السريع شبه العسكرية في حرب مستمرة منذ عامين تهدد بتقسيم البلاد.