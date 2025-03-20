استشهاد 37 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية على غزة

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أن 37 فلسطينيا على الأقل استشهدوا، وأصيب العشرات في غارات إسرائيلية على غزة اليوم الخميس بعد استئناف إسرائيل حملة القصف على القطاع.