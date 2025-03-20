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تركيا تعتقل 37 شخصا بسبب منشورات على الإنترنت عن احتجاز رئيس بلدية إسطنبول

أخبار دولية
2025-03-20 | 04:01
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تركيا تعتقل 37 شخصا بسبب منشورات على الإنترنت عن احتجاز رئيس بلدية إسطنبول
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تركيا تعتقل 37 شخصا بسبب منشورات على الإنترنت عن احتجاز رئيس بلدية إسطنبول

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن السلطات اعتقلت 37 مشتبها بهم لما قيل عن نشرهم "منشورات استفزازية تحرض على الجريمة والكراهية" فيما يتعلق باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

واعتقلت تركيا إمام أوغلو، أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، في خطوة انتقدها حزب المعارضة الرئيسي واعتبرها "محاولة انقلاب على الرئيس المقبل".

وكشف يرلي قايا على إكس، أن السلطات التركية حددت 261 حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي منها 62 في الخارج كتبت "منشورات استفزازية" بعد اعتقال إمام أوغلو و105 آخرين، مؤكدا أن السلطات تواصل بذل الجهود لتعقب باقي المشتبه بهم.

وأشار الوزير الى أن منصة إكس شهدت مشاركة 18.6 مليون منشور عن إمام أوغلو في أقل من 24 ساعة من اعتقاله.

أخبار دولية

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بلدية

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