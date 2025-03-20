حماس: المحادثات مستمرة مع الوسطاء لوقف القصف الإسرائيلي على غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن المحادثات مستمرة مع الوسطاء بشأن وقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والعمل على إلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار.



وأكدت حماس التزامها بالاتفاق المبرم في كانون الثاني.