وزير الخارجية الإيراني: رسالة ترامب "أقرب الى تهديد"

رأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الرسالة التي بعث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى الجمهورية الإسلامية بشأن برنامجها النووي هي "أقرب الى تهديد".



وقال عراقجي في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن الرسالة تزعم توفير "فرص"، لكنها كانت "أقرب الى تهديد"، مشيرا الى أن إيران تقوم حاليا بدراستها وستردّ عليها "في خلال الأيام المقبلة".



وفي السياق، نقلت وكالة فارس للأنباء عن عراقجي قوله إن إيران ستدرس التهديدات والفرص الواردة في رسالة ترامب.