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وزيرة الخارجية الألمانية تطالب دمشق بضمان أمن "جميع السوريين"

أخبار دولية
2025-03-20 | 05:03
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وزيرة الخارجية الألمانية تطالب دمشق بضمان أمن &quot;جميع السوريين&quot;
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وزيرة الخارجية الألمانية تطالب دمشق بضمان أمن "جميع السوريين"

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك السلطات السورية بضمان السلام والأمن لجميع السوريين، بعد أسبوعين على مواجهات عنيفة أودت بحياة 1500 شخص على الأقل.
     
ولفتت بيربوك قبيل زيارة مرتقبة إلى دمشق، الى أن أعمال العنف قوّضت الثقة بالسلطات السورية.
     
وقالت في بيان: "يخشى العديد منهم (السوريون) من أن الحياة في سوريا المستقبلية لن تكون آمنة بالنسبة إلى جميع السوريين".
          
ودعت بيربوك الحكومة السورية الانتقالية التي تولت السلطة بعدما فر الرئيس السابق بشار الأسد من البلاد في كانون الأول، إلى ضمان سيطرتها على "المجموعات ضمن صفوفها". وأكدت أن عليها محاكمة المسؤولين عن العنف وضمان السلام والازدهار في كل أنحاء سوريا.
     
وقالت: "هذه هي المهمة الضخمة التي تواجه الحكومة الانتقالية السورية في عهد أحمد الشرع".
     
وأكدت بيربوك أنها ستستغل زيارتها للتوضيح للحكومة السورية أن قلب "صفحة جديدة" في العلاقة بين أوروبا وألمانيا من جهة، وسوريا من جهة أخرى، مشروط بتمتع جميع السوريين بالحرية والأمن بغض النظر عن المعتقد والنوع الاجتماعي والعرقية.

أخبار دولية

أنالينا بيربوك

ألمانيا

سوريا

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