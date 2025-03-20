الجيش الإسرائيلي يحظر التنقل على محور صلاح الدين بين شمال قطاع غزة وجنوبه

حظر الجيش الإسرائيلي صباح الخميس التنقل على محور صلاح الدين، الطريق الرئيسي الممتد من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، بعدما أعلن في اليوم السابق إطلاق عملية عسكرية برية "محددة" في القطاع الفلسطيني.



وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على منصة "إكس": "خلال الساعات الماضية، بدأت قوات جيش الدفاع عملية برية محددة في منطقة وسط قطاع غزة وجنوبه بهدف توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه من أجل سلامتكم يحظر الانتقال على محور صلاح الدين بين شمال القطاع وجنوبه وبالعكس".

