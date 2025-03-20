الكرملين يتّهم أوروبا بالتخطيط "للعسكرة"

اتهم الكرملين البلدان الأوروبية بالتخطيط "لعسكرة" نفسها بدلا من السعي للسلام، وذلك تزامنا مع اجتماع للقادة العسكريين لبحث ضمانات لحماية أوكرانيا.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "في الجزء الأكبر منها، تتعلق المؤشرات الصادرة عن بروكسل والعواصم الأوروبية بخطط لعسكرية أوروبا. شرعت أوروبا في عسكرة نفسها وتحوّلت إلى طرف في الحرب بطريقة ما".