طائرة حربية روسية دخلت منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية

أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن طائرة عسكرية روسية دخلت منطقة الدفاع الجوي التابعة للبلاد من دون إشعار مسبق.



ووفقا للوزارة، دخلت طائرات حربية روسية منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية ثماني مرات في الفترة من 11 آذار حتى اليوم الخميس.



ولا تعترف موسكو بمنطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية.



وذكرت الوزارة أنها قدمت شكوى إلى الملحق العسكري الروسي بشأن الواقعة.