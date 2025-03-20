خامنئي: الضربات الأميركية على اليمن "جريمة ينبغي التصدي لها"

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أن الضربات الأميركية المميتة على الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن، هي "جريمة ينبغي التصدي لها حتما".وقال خامنئي بحسب رسالة مصورة نشرت على موقعه الالكتروني لمناسبة العام الجديد في إيران "إنّ العدوان على الشعب اليمني والمدنيّين اليمنيّين، هو أيضًا جريمة ينبغي التصدّي لها حتما".