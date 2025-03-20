المفوض العام للأونروا: مقتل 5 من موظفي الوكالة في غزة

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن خمسة من موظفي الوكالة قتلوا في قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية.



وكتب في بيان على موقع إكس: "في الأيام القليلة الماضية، تأكدنا من مقتل خمسة موظفين آخرين في الأونروا، مما يرفع عدد القتلى إلى 284. كانوا معلمين وأطباء وممرضين يخدمون الفئات الأكثر تضررا".