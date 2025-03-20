هذا ما أعلنه الكرملين بشأن المحادثات الروسية الأميركية المقبلة

أفاد الكرملين بأن المحادثات الأميركية الروسية المقبلة يمكن أن تجري الأحد أو مطلع الأسبوع المقبل، فيما من المقرر أن تعقد واشنطن أيضا محادثات مع كييف في الأيام المقبلة.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "قد لا تتم يوم الأحد تحديدا. يتم الاتفاق على التفاصيل الدقيقة. قد تكون مطلع الأسبوع المقبل".