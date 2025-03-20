الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية في شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بتنفيذ عملية برية في شمال قطاع غزة عند الطريق الساحلي في منطقة بيت لاهيا.