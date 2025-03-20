مصر وقطر تؤكدان ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أكدت قطر ومصر، الوسيطان الرئيسيان بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله الثلاث، وذلك بعد استئناف إسرائيل حملة القصف والعمليات البرية في القطاع.



وأفاد بيان لوزارة الخارجية القطرية بأن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي "لمناقشة آخر المستجدات في قطاع غزة والآراضي الفلسطينية المحتلة".



وبحسب البيان، فإن "الجانبين أكدا خلال الاتصال ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله الثلاث".