رئيس بلدية إسطنبول المحتجز يدعو الأحزاب والقضاء إلى التحرك

دعا رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو على منصة "إكس"، أعضاء الحزب الحاكم والقضاء إلى معارضة الظلم، مخاطبا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومتهما إياه بالفساد فيما يبدو.



وكتب إمام أوغلو على إكس في إشارة إلى اعتقاله: "لا يُمكنكم، ولا يجوز لكم، أن تلزموا الصمت. لقد تجاوزت هذه الأحداث أحزابنا ومُثُلنا السياسية. الأمر الآن يتعلق بأمتنا، وخاصة عائلاتكم. حان الوقت لترفعوا أصواتكم".





