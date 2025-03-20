الدفاع المدني في غزة يعلن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 504 منذ فجر الثلاثاء

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع إلى 504، نتيجة للضربات الجوية الإسرائيلية التي استؤنفت منذ فجر الثلاثاء.



وقال بصل لفرانس برس: "العدد الإجمالي للشهداء منذ استئناف العدوان فجر الثلاثاء وحتى ظهر اليوم هو 504 شهداء من بينهم أكثر من 190 شهيدا من الأطفال".



وكشف أنه "تم نقل 34 شهيدا اليوم إلى المستشفيات".