السفير السوري: "التصريحات الإسرائيلية تُشكّل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لسوريا"

أكدت سوريا، في رسالة رسمية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنها "ترفض رفضاً قاطعاً" تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن "حماية الدروز" في سوريا، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي البلاد، وعدم السماح للجيش السوري بالانتشار جنوب دمشق.



وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، في الرسالة، إن التصريحات الإسرائيلية تشكل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لسوريا، مخالفة بذلك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعبر عن النوايا العدائية لكيان الاحتلال الإسرائيلي وهدفه في تقويض أمن سوريا واستقرارها .



وأضاف الضحاك، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ترجم تلك التصريحات إلى غارات جوية وتوغلات برية ضد مواقع عدة في جنوب سوريا.



وطالب الضحاك مجلس الأمن بإدانة التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين، واتخاذ إجراءات عاجلة، لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط من الأراضي السورية التي تقدم إليها مؤخراً.