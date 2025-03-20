الاتحاد الأوروبي يرجئ فرض رسوم جمركية على المنتجات الأميركية حتى منتصف نيسان

أعلن الاتحاد الأوروبي أن رسومه الجمركية على المنتجات الأميركية، والتي أقرها ردا على رسوم فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم، سيتأجل تطبيقها لمدة أسبوعين، أي الى منتصف نيسان، مفسحا المجال لمزيد من الحوار.



وقال المتحدث التجاري باسم التكتل القاري أولوف غيل في بيان: "الإجراءات المضادة للاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها في 12 آذار، سيبدأ في منتصف نيسان... هذا يوفر وقتا إضافيا للنقاشات مع الإدارة الأميركية".