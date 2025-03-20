روسيا تعلن أنها ستعقد محادثات مع الولايات المتحدة في الرياض الاثنين

يبحث مسؤولون روس وأميركيون ملف أوكرانيا في السعودية الاثنين، بحسب ما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال أوشاكوف الخميس في تصريحات نشرها الكرملين "ستجري هذه المشاورات الاثنين يوم 24 آذار في الرياض.. من الجانب الروسي، سيحضرها غريغوري كاراسين، رئيس لجنة مجلس الشيوخ بشأن الشؤون الدولية، وسيرغي بيسيدا، جهاز الأمن الفدرالي الروسي".