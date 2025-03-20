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قسد وبدعم من التحالف الدولي تلقي القبض على متزعم خطير لـ"داعش"
أخبار دولية
2025-03-20 | 09:34
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قسد وبدعم من التحالف الدولي تلقي القبض على متزعم خطير لـ"داعش"
أعلنت قوات سوريا الديموقراطية "قسد" ان فرق العمليات العسكرية (TOL) التابعة لها نفذت وبدعم من قوات التحالف الدولي الأربعاء، عملية أمنية دقيقة ومحكمة، استهدفت القبض على متزعم خطير لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وكشفت ان العملية جرت في مدينة الطبقة، بعد جمع معلومات أمنية واستخباراتية دقيقة عن تحركات الإرهابي المدعو "رأفت رحمون" والذي يحمل لقبين "أبي صهيب العدناني" و"أبو حسين القرشي".
وبحسب بيان لـ"قسد" فإن "رأفت" هو الأمير العسكري لتنظيم "داعش" أي أميراً لمحافظتي الحسكة ودير الزور"، ويعد المخطط الرئيسي للهجمات الإرهابية، كما كان له تواصل مباشر ووثيق مع الأمراء والقيادات العليا في التنظيم الإرهابي.
وفي التحقيقات الأولية معهة ادعى "رأفت" أنه سافر إلى لبنان في عام 2006 وبقي فيه حتى عام 2009 من أجل العمل، ثم عاد إلى سوريا ليعمل مع الجماعات الإرهابية في ذلك الحين، حيث اعترف أنه انضم إلى صفوف تنظيم "داعش" بإدلب عام 2014، والتي ينحدر منها، وليعمل في صفوف التنظيم بمدينة حماة وريفها، لينتقل بعدها في عام 2018 إلى تركيا ويلتقي بقيادات من تنظيم "داعش" ويعمل معهم، وظل في تركيا حتى عام 2020، ليعود بعدها إلى سوريا ويستقر في مدينة الطبقة عام 2022، وليرتقي في صفوف التنظيم ويصبح نائباً لما يسمى والي "البركة والخير"، وفيما بعد "الأمير" العسكري فيهما، وليعمل على توجيه الخلايا الإرهابية ويخطط لها لتنفيذ أعمال إرهابية في مناطق شمال وشرق سوريا.
وخلال اعترافاته؛ أدلى بمعلومات خطيرة جداً، حيث قال بأنه تلقى تعليمات من قيادات التنظيم ووزعها على الخلايا التابعة له لتنفيذ أعمال إرهابية في احتفالات عيد "نوروز" هذا العام، كما كشف عن خلايا مرتبطة به تعمل في مناطق الجزيرة ودمشق أيضاً.
أخبار دولية
وبدعم
التحالف
الدولي
القبض
متزعم
لـ"داعش"
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