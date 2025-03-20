وزارة الخزانة الأميركية: إصدار عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة أصدرت اليوم الخميس عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف فردًا واحدًا وعددًا من الكيانات والسفن.