مصدر لرويترز: طالبان تفرج عن أميركي كان محتجزًا في أفغانستان

أفاد مصدر مطلع رويترز بأن حركة طالبان الأفغانية أفرجت اليوم الخميس عن مواطن أميركي كان محتجزًا في أفغانستان لأكثر من عامين، وذلك عقب محادثات بين المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر ومسؤولين من طالبان في كابول.



وأشار المصدر إلى أن جورج جليزمان، الذي احتجز عام 2022 في أثناء زيارته لكابول كسائح، غادر أفغانستان على متن طائرة قطرية اليوم متجها إلى قطر.



وتوقع المصدر أن يسافر جليزمان وبولر إلى الولايات المتحدة.