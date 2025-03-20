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مسؤول أممي يندد بـ"محن لا إنسانية" لا تنتهي في غزة

أخبار دولية
2025-03-20 | 10:33
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مسؤول أممي يندد بـ&quot;محن لا إنسانية&quot; لا تنتهي في غزة
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مسؤول أممي يندد بـ"محن لا إنسانية" لا تنتهي في غزة

ندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بـ"إطلاق لا نهاية له لأفظع المحن اللاإنسانية" على سكان غزة بعدما جددت إسرائيل ضرباتها الجوية والعمليات البرية في القطاع.
     
وقال فيليب لازاريني على منصة "إكس": "مر ما يقرب من ثلاثة أسابيع وما زالت السلطات الإسرائيلية تمنع دخول المساعدات الإنسانية أو إمدادات تجارية أساسية". وأضاف: "تحت أنظارنا اليومية، يمر سكان غزة مرارًا وتكرارًا بأسوأ كوابيسهم. إطلاق لا نهاية له لأفظع المحن اللاإنسانية".
     
وجددت إسرائيل هذا الأسبوع غاراتها الجوية على القطاع وأعلنت بدء عمليات برية محددة، في ما اعتبرته "انذارًا أخيرًا" لعودة الرهائن وإقصاء حركة حماس من إدارة القطاع المحاصر.
     
وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الخميس حظر التنقل على محور صلاح الدين، الطريق الرئيسي الممتد من شمال قطاع غزة إلى جنوبه. كما وجه الجيش انذارات لسكان مناطق في القطاع بوجوب إخلائها بسبب عمليات عسكرية.
     
وأشار لازاريني إلى أنه "تم إصدار أوامر إخلاء تجبر الناس على الفرار، ما يؤثر على عشرات الآلاف من الناس"، موضحًا أن "الغالبية العظمى منهم هجروا بالفعل، وعوملوا كما لو أنهم 'كرات' (يتقاذفونها) منذ بداية الحرب، أي قبل ما يقرب من عام ونصف".

أخبار دولية

بـ"محن

إنسانية"

تنتهي

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