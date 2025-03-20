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وزيرة خارجية ألمانيا: يتعين على حكومة سوريا السيطرة على العناصر المتطرفة في صفوفها

أخبار دولية
2025-03-20 | 11:10
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وزيرة خارجية ألمانيا: يتعين على حكومة سوريا السيطرة على العناصر المتطرفة في صفوفها
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وزيرة خارجية ألمانيا: يتعين على حكومة سوريا السيطرة على العناصر المتطرفة في صفوفها

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس الحكومة السورية الموقتة إلى السيطرة على العناصر المتطرفة في صفوفها.

وقالت بيربوك في دمشق بعد إعادة فتح السفارة الألمانية هناك إنها أبلغت الإدارة السورية الجديدة بأن "المهمة تقع على عاتقهم الآن لتحويل الأقوال إلى أفعال، وكذلك تقع على عاتقهم مهمة السيطرة على الجماعات المتطرفة داخل صفوفهم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم".

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