اللواء إدغار لاوندس يزور قطعات أمن الدولة

قام المدير العامّ لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، بزيارة ميدانيّة لمديريّة الاستعلام والعمليّات الخاصّة، وقسم الرصد والبحث في شعبة الخدمة والمعلومات، ومديريّة حماية الشخصيّات في المديريّة العامّة لأمن الدولة. خلال زياراته، توجّه اللواء الركن لاوندس بكلمات إلى الضبّاط والعسكريّين، شدّد فيها على أهميّة الحفاظ على الأمن والاستقرار والتزام القيم المهنيّة والوطنيّة في مواجهة التحدّيات، كما أثنى على جهودهم المستمرّة في حماية لبنان، مؤكدًا على أهمّيّة العمل الجماعيّ لتطوير وتعزيز الأداء الأمنيّ المطلوب.